Юрист: О политических гонениях против Текебаева уже говорят даже комики и дети

Адвокат осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева - Таалайгуль Токтакунова - в ходе судебного заседания объяснила, почему Верховный суд должен начать пересмотр дела политика по вновь открывшимся обстоятельствам.

По словам юриста, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов не могли встречаться с российским бизнесменом Леонидом Маевским.

Вместе с тем, по словам Токтакуновой, уже даже дети, взрослые, депутаты, а также юмористы говорят, что Омурбек Текебаев стал жертвой политических гонений.

vesti.kg