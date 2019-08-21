Юрист: О политических гонениях против Текебаева уже говорят даже комики и дети

Адвокат осужденного экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева - Таалайгуль Токтакунова - в ходе судебного заседания объяснила, почему Верховный суд должен начать пересмотр дела политика по вновь открывшимся обстоятельствам.
По словам юриста, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов не могли встречаться с российским бизнесменом Леонидом Маевским.
Вместе с тем, по словам Токтакуновой, уже даже дети, взрослые, депутаты, а также юмористы говорят, что Омурбек Текебаев стал жертвой политических гонений.
vesti.kg
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