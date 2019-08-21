Дело по преподавателю КРСУ, якобы пристававшему к студенткам, прекратили

Дело в отношении преподавателя Кыргызско-Российского Славянского университета Дениса Брусиловского прекратили.
Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, производство прекратили ввиду отсутствия состава преступления. В милиции не уточнили, отзывала ли свое заявление студентка.
Напомним, педагога обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление написала 20-летняя учащаяся КРСУ. Она пожаловалась, что Денис Брусиловский ее домогается.
Заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Принуждение к действиям сексуального характера» УК КР.
Денис Брусиловский — преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий КРСУ. Сам он категорически отвергает обвинения в сексуальных домогательствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127037/
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