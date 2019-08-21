ГКНБ установил факт завышения стоимости при ремонте подземок в Бишкеке

ГКНБ установил факт завышения стоимости при ремонте подземок в Бишкеке.

Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что 14 августа прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.



Установлено, что в 2018 году прокуратура провела проверку конкурсов УКС мэрии Бишкека на закупку работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов по проспекту Чуй и улице Абдырахманова, проспекту Манаса и проспекту Чуй, а также надземных пешеходных переходов по улице 7 Апреля и Курманджан Датки.

По итогам проверки выявлены факты завышения стоимости работ в размере 498,9 тысячи сомов, из которых на 122,3 тысячи сомов подрядчики устранили дефекты.

Ущерб бюджету Бишкека составил 376,6 тысячи сомов.

В 2018 году по представлению прокуратуры Бишкека семь сотрудников УКС привлекли к дисциплинарной ответственности.

Проведение досудебного производства поручено следственным органам ГКНБ КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/127056/

