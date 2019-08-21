ГКНБ установил факт завышения стоимости при ремонте подземок в Бишкеке.
Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.
Отмечается, что 14 августа прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.
Установлено, что в 2018 году прокуратура провела проверку конкурсов УКС мэрии Бишкека на закупку работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов по проспекту Чуй и улице Абдырахманова, проспекту Манаса и проспекту Чуй, а также надземных пешеходных переходов по улице 7 Апреля и Курманджан Датки.
По итогам проверки выявлены факты завышения стоимости работ в размере 498,9 тысячи сомов, из которых на 122,3 тысячи сомов подрядчики устранили дефекты.
Ущерб бюджету Бишкека составил 376,6 тысячи сомов.
В 2018 году по представлению прокуратуры Бишкека семь сотрудников УКС привлекли к дисциплинарной ответственности.
Проведение досудебного производства поручено следственным органам ГКНБ КР.
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