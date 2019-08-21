Бабанов: Я благодарен президенту, правоохранительным органам за то, что не задержали в аэропорту

20 августа, Омурбек Бабанов пришел на допрос в Госкомитет нацбезопасности.

Дорогу ему преградили журналисты и задали вопросы.

Отвечая на вопросы, Бабанов сказал про свое возвращение на родину и выразил признательность правоохранительным органам и президенту за то, что его не задержали в аэропорту по прибытии.

«Меня не стали задерживать в аэропорту. Я спокойно отправился на свою малую родину. Теперь вызывают на допрос, проявляют вежливое отношение. Надеюсь, все будет в рамках закона. Если не приедешь в страну, то общественность скажет, что трус, а если приедешь, то скажет, что договорился с властью», — сказал Бабанов.

Источник: super.kg, gezitter. org