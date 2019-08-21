Асанов приходится сватом Раиму-миллиарду

Торутаев начал свой трудовой путь на таможне в 2007 году. С 2010 года занимал ответственные должности.
Полковник Памир Асанов, назначенный на место Курсана Асанова, оказался сватом Раима-миллиарда Матраимова. Эта информация всплыла в социальных сетях и обсуждается. Точнее непосредственными сватами являются Памир Асанов и Фарида Матраимова – родная сестра Раима. Хотя среди общественности остро стоит вопрос привлечения к ответственности Раима Матраимова, власть проявляет к нему «любовь», возвышает его и защищает. Много писали и много говорили о том, что Раим-миллиард превратился в ключевого серого кардинала при режиме Жээнбекова. Назначенный до этого глава Таможенной службы Алтынбек Торутаев, как выяснилось, является кадром Раима-миллиарда.
Торутаев начал свой трудовой путь на таможне в 2007 году. С 2010 года занимал ответственные должности. Когда Раим-миллиард возглавлял таможенное управление «Ош», он был его заместителем. Когда шеф отправился в Бишкек, став заместителем главы Таможенной службы, Торутаев стал руководителем. Не открывает ли эта власть дорогу семейной политике и усилению влияния коррупционеров?
Источник: газета «Багыт.kg» №31 от 21.08.2019 / стр. 2, gezitter. org
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