Самара Каримова анонсировала свой концерт в Москве. Он состоится в Кремле

23 октября в Государственном кремлевском дворце состоится сольный концерт Самары Каримовой.
Об этом сообщается на сайте Кремлевского дворца и на странице певице в социальных сетях.
Концерт называется "От сердца Азии к миру". По словам Каримовой, слушателей ждут выступление под симфонический оркестр, шоу-балет и дуэт с певицей INGRID.
Государственный кремлевский дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев – в кратчайшие по тем временам сроки – при активной поддержке первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Он вмещает шесть тысяч человек и имеет три зала.
Напомним, Самара Каримова стала первым пользователем в кыргызском сегменте Instagram, имеющим миллион подписчиков. Певица была назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 24 октября. Затем новый министр культуры, туризма и информации Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении Каримовой директором 1 ноября. Ранее Самару Каримову назначали директором музея "Сулайман-Тоо", однако она через день подала заявление по собственному желанию из-за реакции в соцсетях на ее назначение.
URL: https://kaktus.media/396598
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!