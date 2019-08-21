Самара Каримова анонсировала свой концерт в Москве. Он состоится в Кремле

23 октября в Государственном кремлевском дворце состоится сольный концерт Самары Каримовой.

Об этом сообщается на сайте Кремлевского дворца и на странице певице в социальных сетях.

Концерт называется "От сердца Азии к миру". По словам Каримовой, слушателей ждут выступление под симфонический оркестр, шоу-балет и дуэт с певицей INGRID.

Государственный кремлевский дворец был построен в 1961 году за 16 месяцев – в кратчайшие по тем временам сроки – при активной поддержке первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Он вмещает шесть тысяч человек и имеет три зала.

Напомним, Самара Каримова стала первым пользователем в кыргызском сегменте Instagram, имеющим миллион подписчиков. Певица была назначена директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 24 октября. Затем новый министр культуры, туризма и информации Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении Каримовой директором 1 ноября. Ранее Самару Каримову назначали директором музея "Сулайман-Тоо", однако она через день подала заявление по собственному желанию из-за реакции в соцсетях на ее назначение.

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