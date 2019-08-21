Женщину жестоко убили ее сын и его знакомый. Суд отказался смягчать приговор

Заключенный, который осужден за жестокое убийство предпринимательницы в 2008 году, попросил пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам - ввиду вступления в силу нового уголовного законодательства.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.



Напомним, само преступление совершено в 2008 году в Бишкеке. По версии следствия, Кубатбек, зная, что мать его несовершеннолетнего знакомого Ынтымака занимается коммерческой деятельностью и привезет домой крупную сумму денег, тщательно составил план убийства и вовлек в преступление самого несовершеннолетнего.

6 января 2008 года примерно в 13:00, когда Эльмира вернулась в квартиру и наклонилась, чтобы снять обувь, Кубатбек, воспользовавшись моментом, ударил предпринимательницу молотком по затылку, после чего она потеряла сознание. Затем Кубатбек и Ынтымак стали душить женщину, пока она не умерла.

Убедившись, что Эльмира не подает признаков жизни, преступники вытащили у нее из-за пояса $25 тыс. Тело женщины они положили в багажник, отвезли в горы, облили бензином и подожгли.

Суд приговорил Кубатбека к 18 годам в исправительной колонии усиленного режима. В этом году осужденный попросил смягчить наказание. Однако Ленинский районный суд посчитал, что основания для пересмотра приговора отсутствуют.



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