Шансов найти живыми казахских альпинистов на пике Победы в Кыргызстане нет

Шансов найти живыми казахских альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева на пике Победы в Кыргызстане нет.
Об этом сообщила Федерация альпинизма Алматы на официальной странице в Facebook.
В федерации отметили, что полномасштабным спасательным работам мешает сложная погодная обстановка на маршруте.
20 августа вертолет выполнил восемь виражей, внимательно обследовав склон от перевала Дикий, особенно тщательно проверил район возможного спуска альпинистов. Последние осмотры с вертолета проводили совместно с альпинистами Казахстана и Кыргызстана, МЧС, Минобороны, Федерации альпинизма и скалолазания и турфирмы «Ак-Сай Тревел».
«С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Несмотря на это, завтра казахстанский вертолет совершит еще один контрольный облет, после этого поисково-спасательные работы прекратят», — отметили в федерации.
О смерти третьего альпиниста Александра Чечулина группа сообщила 16 августа, когда в последний раз вышла на связь. Его тело осталось на высоте 6 тысяч 900 метров, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев продолжили спуск вниз. С учетом погодных условий он должен был занять не менее четырех дней.
В федерации отметили, что Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим стажем (более 10 лет) и опытом восхождений на семитысячники.
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