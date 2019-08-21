Общественный деятель Тологон Келдибаев: "Не желаю повторного прихода в парламент большинства из действующих 120 депутатов (Вопрос дня)

Депутаты шестого созыва Жогорку Кенеша подвергаются многочисленной критике общественности.

Парламентские выборы ожидаются в 2020 году. В последнее время в социальных сетях усилилась дискуссия по вопросу, какие депутаты должны прийти в следующий созыв парламента.

В этой связи портал SUPER.KG задал вопрос «Каких депутатов вы хотите видеть в следующем созыве Жогорку Кенеша?»

Общественный деятель Тологон Келдибаев сказал, что он не желает прихода олигархов в следующий созыв Жогорку Кенеша.

«Хочу сказать, что на парламентских выборах должны пройти такие-то люди, но таких людей нет. Мы уже знаем, каков ум, уровень, знания известных персон. Не хочу видеть в следующем парламенте олигархов и лихоимцев. Они никогда не приведут к улучшению Кыргызстан, на первое место ставят свои личные интересы. Несмотря на то, что мы пришли к парламентской власти, Жогорку Кенеш остается зависимым. Не желаю повторного прихода в Жогорку Кенеш большинства из действующих 120 депутатов. Мы уже увидели, что представляет из себя большинство депутатов. Желаю, чтобы в следующий созыв пришли люди нравственные, совестливые, боящиеся Бога, болеющие за народ и землю. Выборы должны пройти чисто, без использования властью административного ресурса, нельзя допускать подкуп избирателей. Партии должны бороться идеями и программами», — сказал Келдибаев.

Источник: super.kg, gezitter.org