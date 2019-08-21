Стало известно, когда будет сдана в эксплуатацию альтернативная дорога север — юг

Проект «Альтернативная автодорога север — юг» разделен на три фазы.

Об этом был сказано на пресс-конференции в агентстве «Кабар».

По словам инженера проекта строительства альтернативной дороги Замира Искакова, в рамках первой фазы будет построено 150,9 км дороги и тоннель Кок-Арт длиной 3,8 км.

В рамках второй фазы будет построено 99 км и два эстакадных моста общей протяженностью 1 тыс. 472 м.

Третью фазу проекта протяженностью 69,7 км планируется завершить в 2022 году.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org