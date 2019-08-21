О.Бабанов объяснил, почему проходит в качестве свидетеля в уголовном деле по Он-Адыру, возбужденном в его отношении

Омурбек Бабанов вышел после допроса в ГКНБ.

Из-за подписки о неразглашении он не стал рассказывать, какие вопросы были заданы на допросе.

«Согласно новому уголовному кодексу, есть такие нормы», - прокомментировал он свой допрос в качестве свидетеля.

По его словам, завтра он пойдет на допрос в ГСБЭП, в пятницу, 23 августа, в ГКНБ.

Генеральная прокуратура 4 ноября 2017 года возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Бабанова Омурбека Токтогуловича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 299 («Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды») Уголовного кодекса. Ранее до этого О.Бабанов уехал из Кыргызстана и вернулся 9 августа 2019 года.

По результатам доследственной проверки установлено, что 28 сентября 2017 года в ходе предвыборной агитации кандидат на должность президента О.Бабанов провел встречу с жителями микрорайона «Амир Тимур» (Он-Адыр) города Ош, преимущественно узбекской национальности. «Выступая перед собравшимися с публичной речью, О.Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению», - говорилось в сообщении Генпрокуратуры.

Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания О.Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти. Также, в соответствии с заключением государственной судебно-экспертной службы установлено, что в данном выступлении, опубликованном в электронных средствах массовой информации, признаков монтажа не обнаружено.

«Сводка» (АКИpress)