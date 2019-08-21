Дело А.Батукаева: Кто из подозреваемых пошел на сделку со следствием? (фамилии)

Генеральная прокуратура 23 апреля 2019 года начала досудебное производство №03-150-2019-000190 по ст.319 ч.1 Уголовного кодекса («Коррупция») по незаконному освобождению Азиза Батукаева.

Следствие было поручено МВД.

В рамках следствия были предъявлены обвинения 18 лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.319 ч.2 («Коррупция»), ст.329 ч.1 («Служебный подлог»), ст.359 ч.1 («Подделка документов») УК КР.

Из 18 подозреваемых 8 решили сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест:

- адвокат Али Касымов (задержан 31 июля, отпущен 19 августа);

- лаборант Центра гематологии Ирина Цопова (задержана 6 мая, отпущена 17 августа);

- экс-генпрокурор Аида Салянова (задержана 3 июня, отпущена 15 августа);

- экс-глава Государственной службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев (предъявлено обвинение в конце июля, отпущен 2 августа);

- врач-онколог Эмиль Макимбетов (задержан 6 мая, отпущен 26 июня);

- экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов (задержан 21 мая, отпущен 7 июня);

- экс-заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев (29 мая);

- экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева (задержана 12 мая, отпущена 22 мая);

С полным списком подозреваемых можно ознакомиться по ссылке здесь.

Про остальных фигурантов уголовного дела уточняется.

«Сводка» (АКИpress)