Дело А.Батукаева: Кто из подозреваемых пошел на сделку со следствием? (фамилии)

Генеральная прокуратура 23 апреля 2019 года начала досудебное производство №03-150-2019-000190 по ст.319 ч.1 Уголовного кодекса («Коррупция») по незаконному освобождению Азиза Батукаева.
Следствие было поручено МВД.
В рамках следствия были предъявлены обвинения 18 лицам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.319 ч.2 («Коррупция»), ст.329 ч.1 («Служебный подлог»), ст.359 ч.1 («Подделка документов») УК КР.
Из 18 подозреваемых 8 решили сотрудничать со следствием и были отпущены под домашний арест:
- адвокат Али Касымов (задержан 31 июля, отпущен 19 августа);
- лаборант Центра гематологии Ирина Цопова (задержана 6 мая, отпущена 17 августа);
- экс-генпрокурор Аида Салянова (задержана 3 июня, отпущена 15 августа);
- экс-глава Государственной службы исполнения наказаний Зарылбек Рысалиев (предъявлено обвинение в конце июля, отпущен 2 августа);
- врач-онколог Эмиль Макимбетов (задержан 6 мая, отпущен 26 июня);
- экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов (задержан 21 мая, отпущен 7 июня);
- экс-заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев (29 мая);
- экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева (задержана 12 мая, отпущена 22 мая);
С полным списком подозреваемых можно ознакомиться по ссылке здесь.
Про остальных фигурантов уголовного дела уточняется.
«Сводка» (АКИpress)
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