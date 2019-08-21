Милиция Оша начала проверку из-за оскорбительного видео спортсмена из Узбекистана Н.Рузибоева

Управление внутренних дел Ошской области начало досудебное производство по видеообращению 27-летнего спортсмена из Узбекистана Нурсултана Рузибоева.
Как сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел, Н.Рузибоев 20 августа на своем канале Instagram опубликовал обращение провокационного характера с призывами по разжиганию межрелигиозной и региональной розни. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство в соответствии со ст. 313 (возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) Уголовного кодекса КР.
В рамках проведения следственных мероприятий приглашены организаторы спортивного мероприятия - Жаныбек Полотов, 1985 года рождения, и инструктор районного комитета по физической культуре и спорту Заирбек Эшмаматов, 1988 года рождения.
В связи с тем, что распространивший видеообращение Н.Рузибоев находится на территории Узбекистана, следственные мероприятия будут проводиться в соответствии с Минской конвенцией.
Минская конвенция регулирует вопросы правовой помощи и отношений по гражданским и семейным делам, признания и исполнения судебных решений и оказания правовой помощи по уголовным и другим делам.
Turmush писал, что на центральном стадионе города Кара-Суу 18 августа прошел международный турнир по кулатуу «WEF PROFFIGHT». Всего в рамках турнира состоялось 26 боев, в том числе три боя — за титул и пояс.
В весовой категории 84 кг состоялся бой между Алтынбеком Арыкбаевым и спортсменом из Узбекистана Нурсултаном Рузибоевым, в этом поединке победил кыргызстанец.
На мероприятии присутствовали президент Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» Руслан Кыдырмышев и представитель федерации по Кара-Суйском району Жаныбек Полотов. Видео и результаты боев тут.
Turmush
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!