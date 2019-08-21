Милиция Оша начала проверку из-за оскорбительного видео спортсмена из Узбекистана Н.Рузибоева

Управление внутренних дел Ошской области начало досудебное производство по видеообращению 27-летнего спортсмена из Узбекистана Нурсултана Рузибоева.

Как сообщает пресс-служба областного управления внутренних дел, Н.Рузибоев 20 августа на своем канале Instagram опубликовал обращение провокационного характера с призывами по разжиганию межрелигиозной и региональной розни. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство в соответствии со ст. 313 (возбуждения расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) Уголовного кодекса КР.

В рамках проведения следственных мероприятий приглашены организаторы спортивного мероприятия - Жаныбек Полотов, 1985 года рождения, и инструктор районного комитета по физической культуре и спорту Заирбек Эшмаматов, 1988 года рождения.

В связи с тем, что распространивший видеообращение Н.Рузибоев находится на территории Узбекистана, следственные мероприятия будут проводиться в соответствии с Минской конвенцией.

Минская конвенция регулирует вопросы правовой помощи и отношений по гражданским и семейным делам, признания и исполнения судебных решений и оказания правовой помощи по уголовным и другим делам.

Turmush писал, что на центральном стадионе города Кара-Суу 18 августа прошел международный турнир по кулатуу «WEF PROFFIGHT». Всего в рамках турнира состоялось 26 боев, в том числе три боя — за титул и пояс.

В весовой категории 84 кг состоялся бой между Алтынбеком Арыкбаевым и спортсменом из Узбекистана Нурсултаном Рузибоевым, в этом поединке победил кыргызстанец.

На мероприятии присутствовали президент Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш» Руслан Кыдырмышев и представитель федерации по Кара-Суйском району Жаныбек Полотов. Видео и результаты боев тут.

Turmush