К концу недели в Кыргызстан придет похолодание. Ожидаются дожди и грозы

Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение
С 22 по 24 августа по Кыргызстану ожидаются дождь и небольшое понижение температуры воздуха. Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение.
Интенсивные осадки ожидаются в эти дни в отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Нарынской и Иссык-Кульской областях дождь возможен уже завтра. 21 августа днем и 22-го ночью по стране осадки не прогнозируются.
22 августа днем и 23-го ночью на большей части Иссык-Кульской области, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Нарынской, Баткенской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
23 августа днем и 24-го на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные.
25 августа ночью дождь, днем без осадков. Дожди пройдут 26-27 августа, но только в горных районах страны. Температура воздуха вновь повысится.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!