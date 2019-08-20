К концу недели в Кыргызстан придет похолодание. Ожидаются дожди и грозы

Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение

С 22 по 24 августа по Кыргызстану ожидаются дождь и небольшое понижение температуры воздуха. Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение.

Интенсивные осадки ожидаются в эти дни в отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей. Возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Нарынской и Иссык-Кульской областях дождь возможен уже завтра. 21 августа днем и 22-го ночью по стране осадки не прогнозируются.

22 августа днем и 23-го ночью на большей части Иссык-Кульской области, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Нарынской, Баткенской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

23 августа днем и 24-го на большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные.

25 августа ночью дождь, днем без осадков. Дожди пройдут 26-27 августа, но только в горных районах страны. Температура воздуха вновь повысится.





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