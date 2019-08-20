Вернулась Бермет, вернется и Бакиев?

Последние события в Кыргызстане удивили весь мир.
Задержали экс-президента Атамбаева, вернулся на родину кандидат в президенты Бабанов. А о чем говорит вчерашнее возвращение в Бишкек избалованной дочки Акаева, экс-президента, объявившего в одно время Кыргызстан общим домом, узурпировавшего власть со своими детьми, позволившего жене править всей страной, отдавшего Китаю Узонгу-Кууш, сбежавшего в Россию, когда 24 марта 2005 года народ вышел на улицы, не выдержав? Беглецы начали возвращаться? Вслед за Бабановым вернулась Бермет Акаева. Затем вернется проливший кровь более 100 джигитов, отдавший казахам Каркыру, недавно отметивший в Беларуси 70-летний юбилей, советовавший простому народу собирать кизяк, убивавший всех, кто поднимал голову кровожадный Бакиев? Куда мы катимся?
Источник: газета «Факты.kg» №32 от 20.08.2019 / стр. 3, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!