Вернулась Бермет, вернется и Бакиев?

Последние события в Кыргызстане удивили весь мир.

Задержали экс-президента Атамбаева, вернулся на родину кандидат в президенты Бабанов. А о чем говорит вчерашнее возвращение в Бишкек избалованной дочки Акаева, экс-президента, объявившего в одно время Кыргызстан общим домом, узурпировавшего власть со своими детьми, позволившего жене править всей страной, отдавшего Китаю Узонгу-Кууш, сбежавшего в Россию, когда 24 марта 2005 года народ вышел на улицы, не выдержав? Беглецы начали возвращаться? Вслед за Бабановым вернулась Бермет Акаева. Затем вернется проливший кровь более 100 джигитов, отдавший казахам Каркыру, недавно отметивший в Беларуси 70-летний юбилей, советовавший простому народу собирать кизяк, убивавший всех, кто поднимал голову кровожадный Бакиев? Куда мы катимся?

Источник: газета «Факты.kg» №32 от 20.08.2019 / стр. 3, gezitter. org