Адвокат: Атамбаев в суде не произнес ни слова

Бывший президент Алмазбек Атамбаев был на сегодняшнем судебном заседании по рассмотрению меры его пресечения, но не произнес ни слова.

Об этом сказал адвокат экс-президента Сергей Слесарев, отвечая на вопросы журналистов:

— Алмазбек Шаршенович чувствует себя удовлетворительно. Выглядит неплохо. Он не произнес ни одного слова на сегодняшнем судебном заседании. Конечно, его свободу ограничивают незаконно.

Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017 годах. 7-8 августа текущего года силовые структуры задержали экс-президента в его доме в Кой-Таше, после чего он был водворен под стражу в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Первоначально Атамбаева обвиняли по факту незаконного освобождения из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, затем предъявили более десятка разных обвинений.

На сегодняшним прошедшем в ГКНБ судебном заседаним мера пресечения бывшего президента продлена с 26 августа до 26 октября.

Источник: "Азаттык", gezitter. org