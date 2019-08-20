Адвокат Курсана Асанова: Обвинения не предъявлены. Его допросили в качестве свидетеля

Икрамидин Айткулов отметил, что у бывшего замглавы МВД хорошее настроение
Бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова повторно на допросы не вызывали. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.
- Пока официальные обвинения не предъявлены, моего подзащитного вызывали на допрос в качестве свидетеля, - уточнил он. - Каких-либо новостей по данному вопросу нет.
Вместе с тем Айткулов добавил, что Курсан Асанов пребывает в бодром расположении духа.
- У него хорошее настроение, - поделился юрист.
Напомним, 8 августа Курсан Асанов провел переговоры с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и вывел его из дома на улицу, где их встретил глава МВД КР Кашкар Джунушалиев.
13 августа Асанова отправили в отставку с формулировкой «в связи с утерей доверия» и «за предательство интересов кыргызской милиции». 14 августа его вызвали на допрос в Военную прокуратуру.
VESTI.KG
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