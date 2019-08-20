Три часа на свидание. Близким разрешили навестить Сапара Исакова в больнице

Решением суда родственникам бывшего премьер-министра Сапара Исакова разрешено навестить его в больнице.
Об этом 24.kg сообщили его близкие.
Однако решение суда не было вчера исполнено, поскольку следователи Государственного комитета национальной безопасности не дали разрешение на свидание.
Сегодня стало известно, что в ГКНБ разрешение все-таки дали, но ограничили время свидания тремя часами.
Навестить Сапара Исакова разрешили его супруге Малике Арстанбековой.
16 августа Сапара Исакова госпитализировали в Национальный госпиталь с предварительным диагнозом «вертебробазелярная недостаточность» (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям).
Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей в СИЗО ГКНБ.
Пока бывший глава правительства находится на лечении, судебные заседания по рассмотрению уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека приостановлены.
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