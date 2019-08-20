В Кыргызстане в 2022 году планируют открыть дорогу север — юг

В Кыргызстане в 2022 году планируют открыть дорогу север — юг.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил инженер по проекту строительства альтернативной дороги Замир Искаков.

По его словам, в первой фазе реализации проекта есть задержка по тоннельным работам.

«На тоннель готовился предварительный проект, потом разработали детальный. В ходе работ возникли проблемы с бурением. Через 200-250 метров должен быть скальный грунт, но по факту через 800-1 500 метров бурения грунт еще мягкий», — сказал Замир Искаков.

Он добавил, что строительство эстакадных мостов выполнено на 75 процентов. «До конца года полностью завершат второй мост. Если все пойдет по графику, то в 2022 году дорогу север — юг полностью откроют», — отметил Замир Искаков.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/126917/