В Кыргызстане в 2022 году планируют открыть дорогу север — юг.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил инженер по проекту строительства альтернативной дороги Замир Искаков.
По его словам, в первой фазе реализации проекта есть задержка по тоннельным работам.
«На тоннель готовился предварительный проект, потом разработали детальный. В ходе работ возникли проблемы с бурением. Через 200-250 метров должен быть скальный грунт, но по факту через 800-1 500 метров бурения грунт еще мягкий», — сказал Замир Искаков.
Он добавил, что строительство эстакадных мостов выполнено на 75 процентов. «До конца года полностью завершат второй мост. Если все пойдет по графику, то в 2022 году дорогу север — юг полностью откроют», — отметил Замир Искаков.
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