Профессор Автандил Арабаев: В разносторонней научной деятельности Николая Пржевальского нельзя не видеть позитивный для Кыргызстана результат

О научно-практической конференции “Н.М.Пржевальский и Кыргызстан: история и современность», посвященной 180-летию великого русского путешественника Н.М.Пржевальского

Рассказать об итогах международной научно-практической конференции “Н.М. Пржевальский и Кыргызстан: история и современность», посвященной 180-летию великого русского путешественника Н.М.Пржевальского, мы попросили одного из непосредственных ее инициаторов и организаторов, д.ю.н., профессора Автандила Арабаева.

- Автандил Анисович, хотя конференция проходила еще в апреле, в дни, когда отмечалось 180-летие Н.Пржевалського, интерес к ней сохраняется. Читателей интересует, как конференция была организована, как проходила?

- В организационном плане проблем как таковых не было. Поскольку идейным вдохновителем у нас был опытный в таких делах профессионал, общественный деятель Калнур Ормушев. Непосредственными же организаторами и хозяевами площадки стали Джалал-Абадский государственный университет и Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына. Конференция проходила на базе ДжАГУ. Туда же приехала, причём в качестве соорганизатора данного научного форума, большая делегация КНУ во главе с ректором, профессором К.Садыковым.

- А как вообще была воспринята идея конференции в обществе, научных кругах Кыргызстана?

- В действительности здесь были вопросы. Были те, которые поддерживали нашу идею. Но были и те, кто отнюдь не одобрял данное мероприятие. И это понятно, поскольку личность Николая Пржевальского и его деятельность в целом у нас неоднозначно оцениваются. Многие, не без основания, считали и считают его проводником русской имперский политики со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Тем более что он был действующим генералом царской армии и на него, можно полагать, была возложена, помимо научной, и другая соответствующая миссия.

Более того, определённая часть нашего общества, об этом надо открыто говорить, националистически настроена. Такие люди рассматривают восстание кыргызов 1916 года и его трагические последствия чуть ли ни как русско-царский геноцид. При этом надо заметить, что именно такие настроения и обращения, создали общественный настрой и основание для того, что на государственном уровне отмечалось 100-летие “Уркуна”, а 7 и 8 ноября официально отмечаются как Дни истории и памяти предков.

Также хочу заметить, что даже в ходе конференции были выступления, в которых присутвовали и националистический настрой, и не совсем положительная оценка деятельности Н.Пржевальского по отношению Кыргызстана.

Тем не менее, нам, организаторам, и ряду выступавших с докладами участников конференции, удалось убедить своих оппонентов. Ведь какая бы ни была история, неоспоримо, что в разносторонней научной деятельности Н.Пржевальского нельзя не видеть позитивный для Кыргызстана результат. В ходе экспедиций в Центральную Азию и Кыргызстан он, как истинный учёный, открыл многие, дотоле неизвестные объекты и аспекты флоры и фауны нашей страны. Очень важно, возможно, самое главное, что научная деятельность Н. Пржевальского безусловно способствовала развитию не только нашей национальной науки, но и в целом экономики и культуры страны.

Благодаря научным изысканиям и материалам, научным сообщениям и дневникам этого выдающегося ученого кыргызы и их земли становились известными далеко за их пределами. При этом на конференции особо отмечали, что Н.Пржевальский очень дружелюбно отзывался о кыргызах. Об этом свидетельствуют дневниковые записи учёного и воспоминания его соратников. Тот факт, что он завещал членам своей экспедиции похоронить его на берегу Иссык-Куля, говорит об искренности его уважения и любви к кыргызам и кыргызский земле. Со своей стороны, мы тоже не забывали заслуг великого русского путешественника и долгое время его имя носил город, где был похоронен Николай Пржевальский. Ведь в положительной роли в становлении кыргызский государственности и её признании другими государствами деятельности таких личностей, учёных, путешественников, как Семенов-Тянь-Шанский, Ч. Валиханов, Бартольд, мало кто сомневается. Н.Пржевальский был из плеяды таких учёных.

Вместе с тем, мы не должны забывать, что именно добровольное присоединение Кыргызстана к России, а затем Октябрьская революция, партийно-советская деятельность в целом открыли непосредственную возможность для возрождения кыргызской государственности и её становлению.

- Какой контингент был представлен на вашей конференции?

- Идею проведения конференции поддержали и наши зарубежные коллеги. Прежде всего хочу выразить слова благодарности Русскому историческом обществу и лично его руководителю, доктору экономических наук Сергею Нарышкину. Благодаря их содействию, на конференцию прибыла солидная делегация учёных из России. Это член-корреспондент РАН, президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар, профессор Самарского университета Виктор Полянский, доцент Башкирского государственного педагогического университета Игорь Гатин и др. В работе конференции принял участие Генеральный консул России Виктор Свистин. С докладом выступили учёные из Казахстана. С нашей стороны, в ней участвовали и выступали ректоры и учёные Ошского технологического университета, Ошского государственного юридического университета, Международного университета и других вузов, представители Джалал-Абадской областной государственной администрации, СМИ.

- Как вы считаете, достигла ли конференция своих целей? И будет ли продолжена работа в этом направлении?

- Безусловно, конференция достигла своей цели. В резолюции были отмечены роль научной деятельности Н. Пржевальского для Кыргызстана в исторической ретроспективе, в развитии кыргызстанской науки, необходимость дальнейшего, последовательного, освоения его научного наследия. В этом плане мы в настоящее время проводим консультации со своими российскими коллегами об учреждении некоего гуманитарно-культурного фонда имени Н.Пржевальского. В рамках деятельности фонда мы могли бы заниматься научно-творческим наследием не только самого Пржевальского, но и других российских деятелей и учёных, чья научная и творческая жизнь была непосредственно связана с Кыргызстаном, и конечно же, заниматься их популяризацией. Мы надеемся, что российская сторона поддержит нас в этом. Тем более, что мы исходим из понимания того, что культурно-гуманитарное сотрудничество научных сообществ и иных институтов гражданского общества Кыргызстана и России, как и институт народной дипломатии, будут способствовать развитию и укреплению наших стратегических кыргызско-российских двусторонних отношений.