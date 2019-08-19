Кадыр Атамбаев, сын экс-президента Алмазбека Атамбаева: «Отец, извините, я буду вынужден вмешаться в политику»

13 августа было обнародовано интервью Кадыра Атамбаева, сына экс-президента Алмазбека Атамбаева. Интервью подготовило издание «Новые лица».

«Тщательно подготовленная провокация»

- 7-8 августа я был с матерью на Иссык-Куле, на отдыхе. О задержании узнал из новостей. Это не первая такая история. Мы еще помним 2010 года. Задержание охарактеризую как тщательно подготовленную провокацию.

«Отец солгал…»

- Отец блефовал, когда говорил: «Буду отстреливаться». Мы все помним, как он нам говорил 31 июля, что будет ждать решения Конституционной палаты. При наличии решения Конституционной палаты отца не могли бы посадить в СИЗО как Сапара Исакова или Кубанычбека Кулматова, была бы гарантия, что с него брали бы показания как у свидетеля.

У отца нет отношения к смерти спецназа. Пользуясь возможностью, я хочу выразить сочувствие семье погибшего спецназовца. Здесь вся вина не на Атамбаеве, а на власти. Операция по поимке Атамбаева изначально была неправильно спланирована.

«Оказываемое давление перешло все границы»

- Я не жду правды от власти. Потому что оказываемое на маму давление перешло все границы. Абсурдно называть ее серым кардиналом. При даче показаний Арабаев моргал сто раз, что само по себе подозрительно. Не знаю, было ли возбуждено уголовное дело в отношении моих братьев – Сейита или Сейтека. Потому что они подписались под неразглашение информации. Если власть хочет что-то придумать, то она придумает, как в случае с моей матерью. Что касается этого дома, я никуда не уйду, другого жилья у нас нет.

«Ошибка отца заключается в его доверчивости»

- Сейчас во власти сидят те, кто в свое время прислуживал моему отцу, был советником, говорил: «Надо посадить этого, того». Ошибка отца заключается в его доверчивости. Рано или поздно отец выйдет на свободу. Народ видел, что подтолкнуло к этим событиям и люди будут об этом говорить. Если отец и допустил ошибку, то у него много дел, которые он сделал для страны, та же энергетическая независимость, Институт развития, крупные проекты, игры кочевников. Все это нельзя перечеркнуть. Мой отец не должен сидеть в тюрьме, народ вскоре это поймет. Я не требую мести, а требую справедливости. Рано или поздно справедливость придет в наш дом.

«Я не Айдарчик и не Максим…»

- Я не намерен сбежать из страны. Я не Айдарчик и не Максим, которые грабили страну. Я достойный сын своего отца. Не планирую куда-то уходить. Отец в свое время взял с каждого из нас обещание, что мы не будем вмешиваться в политику. Я планировал продолжить учебу, так как было приглашение. Продолжу писать книги. Это не подходящий случай заявить о себе. Но последние события вынуждают меня нарушить обещания перед отцом. Отец, извините, но я вынужден вмешаться в политику. Весь мой внутренний мир требует этого…

Источник: газета «Фабула пресс» №29 от 16.08.2019 / стр. 8