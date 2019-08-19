Где Бабанов? Он устал от политики?

Бывший депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бабанов в данное время находится в Бишкеке.
Об этом стало известно от собственных источников. После приезда из России он первоначально встретился с близкими родственниками, единомышленниками, друзьями, созвал людей и провел тулоо на своей малой родине — в Таласе.
Перед приездом Бабанова Кыргызстан ГКНБ распространял сообщение, что он будет взят под стражу, но силовые органы таких действий не предприняли. Поэтому было сказано, что он находится на одной волне с властью.
Между тем знакомые в политике сообщили, что Бабанов пока что не будет ввязываться в большую политику.
Феликс Кулов сообщил СМИ, что встречался с Бабанову по его приезде в Кыргызстан, отметив, что из разговора с ним он понял, что Бабанов пока не намерен пока возвращаться в большую политику. «Бабанов сейчас будет заниматься исключительно личными делами, все-таки он отсутствовал полтора года. Плюс еще остался нерешенный вопрос с двумя заведенными на него уголовными делами. Ему нужно проконсультироваться с адвокатами как быть дальше, решать другие процессуальные дела. Человек дал слово больше не заниматься политикой, поэтому «раскачивать» тему Бабанова, думаю, не стоит», — заявил Феликс Кулов
Бабанов не претендует ни на должность премьер-министра, ни на какие другие посты. Он сейчас будет заниматься исключительно личными делами и пока не намерен возвращаться в большую политику.
Источник: govori.tv, gezitter. org
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