Российские летчики сыграют в футбол с артистами Кыргызстана

В Бишкеке состоится футбольный матч между командой российской авиационной базы ОДКБ "Кант" и "АРТ-футбол" Кыргызстана, состоящей из артистов.
Об этом сообщает Российский центр науки и культуры в Бишкеке.
23 августа в 18:00 в столице Кыргызстана состоится розыгрыш кубка Российского центра науки и культуры в Бишкеке между командами российской авиационной базы ОДКБ Кант и "Арт-футбол" Кыргызстан (звезды эстрады, театра и кино).
Футбольный матч посвящен празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Организатор мероприятия - Российский центр науки и культуры в Бишкеке при поддержке мэрии Бишкека.
Команду "Арт-футбол" Кыргызстан представят известные деятели культуры: Адиль Чекилов, Ырыскелди Осмонкулов, Тынай Алыбаев, Марат Ибраев, Игорь Воронцов, Оскар Султаналиев. Атай Омурзаков, Нургазы Азыкбаев, Алмаз Раимжанов, Мирлан Абдыкалыков, Бакыт уулу Бекназар, Максат Мамырканов и др.
До начала матча и в перерыве выступят звезды отечественной эстрады.
23 августа в 18:00
Стадион Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 97).
Вход свободный.
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