Темир Сариев и депутат Бакыт Турусбеков переплыли Иссык-Куль. Видео

Бывший премьер-министр Темир Сариев и депутат Жогорку Кенеша Бакыт Турусбеков приняли участие в международном заплыве Issyk-Kul Swim Challenge 2019, который прошел вчера, 18 августа.
Issyk-Kul Swim Challenge – ежегодный легендарный заплыв, призванный объединить профессионалов и любителей плавания из различных стран. Финишная черта заплыва находится на северном побережье в селе Тору-Айгыр.
Отметим, всего участвовало 22 человек, шесть из них не доплыли. Темир Сариев оказался самым старшим участником.
Первое место занял Эмиль Турусбеков, второе - его отец, депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков. Он участвовал уже второй раз. Третьим стал Мурад Закиров. Темир Сариев не вошел в число призеров, но он преодолел всю дистанцию.
"Пропалывать 14 километров участка Тору-Айгыр на нашей жемчужине в последнее время становится традицией. В прошлом году было всего шесть участников. В этом году 22, причем представители и других центральноазиатских стран. Но самое главное, нужно беречь наше богатство - Иссык-Куль", - заявил бывший премьер-министр.
Для такого заплыва организаторы дают 7 часов, но из-за волн и сильного течения в этот раз продлили до 8 часов.
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