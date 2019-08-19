В Кой-Таше от рук спецназа погиб молодой человек?

СДПК проверяет информацию о возможной смерти 24-летнего сторонника Атамбаева

СДПК проверяет информацию о том, что во время событий, произошедших в селе Кой-Таш 7-8 августа, от рук спецназовцев погиб 24-летний парень. Об этом депутат ЖК Ирина Карамушкина сообщила общественности на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий обратилась к Государственному комитету национальной безопасности.

«ГКНБ! При вооруженном захвате мирных граждан в Кой таше все видели как летал над нами вертолёт и дистанционно-пилотируемый летательный аппарат (дрон), у вас есть четкие и ясные факты, что не народ готовил беспорядки, а власть спровоцировала людей на защиту своего права иметь оппозиционную площадку к власти и защиту ни в чём не виновного, а гонимого за свои принципы А.Атамбаева! Почему не покажете свои видеоматериалы? И цинично всем раненым и избитыми сотрудниками спецназа простых граждан, самому Атамбаеву и его окружению" лепите" организацию беспорядков и сопротивление власти при задержании? А что ,теперь так задерживают экс Президентов, как террористов и лидеров бандформирования???», - негодует депутат.

Вместе с тем, по словам Карамушкиной, до нее дошли сведения, согласно которым во время штурма дома бывшего президента от рук спецназа погиб молодой человек.

«Кстати, до нас дошли сведения, что умер от ран спецназа и избиений Курманбек уулу Миржан, 24 года....сейчас ребята партийцы уточняют, и если это так, я прошу всех раненых и искалеченных 7-8 августа писать иски в суды, в международные организации по защите прав граждан! Не бойтесь! Ничего противозаконного мы не сделали, это власть устроила диктатуру! Власть должна ответить за противозаконные действия! Власть должна ответить, что лишила, арестовала офисы студии "Апрель"и СДПК, что арендовали в "Медиа Форуме"! Вот где должен был оперативно собраться Жогорку Кенеш и защитить права своих избирателей! Но изначально предав, теперь только трусливо будут поджимать хвосты, теряя последний авторитет законодательного органа...», - написала парламентарий.



(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.).



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