ГКНБ: Состояние Сапара Исакова стабильное

Бывший премьер находится под круглосуточным наблюдением врачей

Госкомитет нацбезопасности распространил информацию о состоянии здоровья бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова.

«В настоящее время состояние Сапара Исакова стабильная. Получает соответствующее лечение и находится под круглосуточным наблюдением врачей», - говорится в пресс-релизе ГКНБ. (орфография и пунктуация пресс-службы ГКНБ сохранены – прим.ред.)



vesti.kg

