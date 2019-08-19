ГКНБ: Состояние Сапара Исакова стабильное

Бывший премьер находится под круглосуточным наблюдением врачей
Госкомитет нацбезопасности распространил информацию о состоянии здоровья бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова.
«В настоящее время состояние Сапара Исакова стабильная. Получает соответствующее лечение и находится под круглосуточным наблюдением врачей», - говорится в пресс-релизе ГКНБ. (орфография и пунктуация пресс-службы ГКНБ сохранены – прим.ред.)
vesti.kg
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