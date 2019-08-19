В Оше женщина хотела продать девушку за 50 тысяч сомов     

В Оше задержана женщина, решившая продать 19-летнюю девушку-сироту за 100 тысяч сомов.
Об этом сообщили в УВД южной столицы.
По данным ведомства, оперативникам поступила информация, что неизвестные ищут клиентов для покупки девушки, 2000 года рождения. В ходе проверки сведения подтвердились.
Уточняется, что 42-летняя «продавщица» — уроженка Джалал-Абада. Она искала покупателей в Оше. Силовики под видом потенциальных клиентов встретились с женщиной.
После торгов было решено снизить цену до 50 тысяч сомов. Злоумышленницу задержали.
Ей предъявлено обвинение по ряду статей, включая «Похищение человека». Подозреваемая водворена в СИЗО Оша на два месяца. Установлено, что со своей жертвой «продавщица» в родственной связи не состоит. С девушкой работают психологи. Кроме того, милиционеры разыскивают ее родственников.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/126782
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!