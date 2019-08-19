Вице-премьер-министр Жениш Разаков подал в суд на газету «Азия Ньюс»

Вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск о защите чести и достоинства против газеты «Азия Ньюс».

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Вице-премьер ставит целью взыскать с газеты 10 млн сомов моральной компенсации за причинение ущерба его чести и достоинству.

Издание опубликовало неуточненную информацию о связях Жениша Разакова со спецслужбами Таджикистана.

Напомним, 20 марта этого года во время заслушивания отчета правительства о ситуации на кыргызско-таджикской границе депутаты подняли инициативу провести проверку слухов вокруг Жениша Разакова.

Госкомитет нацбезопасности проверил слухи, высказываемые о вице-премьер-министре и сообщил, что они не соответствуют действительности.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org