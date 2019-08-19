Сейит Атамбаев: Почему властей не волнуют судьбы сотен людей, пострадавших в результате незаконного штурма?

Вчера МВД сообщило о проведении обыска в доме гражданина Дж. М. — тестя Сейитбека Атамбаева.

Ведомство информировало, что во время обыска была обнаружена сумка, оставленная в доме тестя Сейитом Атамбаевым. В ней находилось 170 тысяч сомов, листы со списками людей с указанием населенных пунктов и номеров телефонов, а также обнаружены записи расходов на сумму 2 млн 225 тысяч сомов и 318 тысяч долларов.

Сегодня, 18 августа, сайт телеканала «Апрель» опубликовал обращение Сейита Атамбаева.

В своем обращении он отмечает, что глава ГКНБ, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что уйдет с должности после того, как «посадит» людей.

«Это что — месть или какая-то обида?! Я думаю, что должна быть грань между государственной службой и личностными отношениями. У нас что 1937 год?! Почему у нас чиновник, отвечающий за сохранение безопасности страны, может свободно и открыто говорить о том, что присвоит себе функции независимой ветви власти — судебной? Почему произвол стал таким тотальным? Почему беспредел стал беспредельных масштабов? Почему властей не волнуют судьбы сотен людей, пострадавших от побоев, выстрелов и насилий в результате незаконного штурма?

Отчитываясь в Жогорку Кенеше, в первый же день операции в Кой-Таше, Орозбек Опумбаев заявил, что жалеет о том, что «не дал разрешения на стрельбу»...

Слова Опумбаева, что наш отец трус абсурдны и вызывают лишь снисходительную улыбку! Отец — единственный из политиков такого ранга, кто не бежал, а остался с народом! В Кыргызстане было два президента, которых выгнал народ, и один президент, которого народ защищал ценой своего здоровья, своей свободы и своей жизни! Я безгранично горд своим народом, который проявил величайшую мудрость! Моего отца не захватывал народ, его захватывала власть!..

Хотел бы сказать, что новое поколение кыргызстанцев пусть и молодое, но идет вразрез со старым! Среди них уже просматриваются будущие лидеры. Молодежь сейчас прямолинейна, и как я заметил, дай бог, уже в скором будущем мы не увидим старых, зеленых, дежурных чимкириков, а придет новая, может, и не элита, но сильная бравада отважных и болеющих за свою страну молодых политиков!

Очень горд, что мой отец воспитал нас такими, какие мы есть! Мы очень любим и гордимся им! Он всегда говорил нам, что надо смотреть вперед, не показывать слезы, даже если тебе очень тяжело на душе, никого не бояться, говорить правду даже если она кому-то не нравится! Верю и надеюсь, что когда-нибудь мы оправдаем надежды нашего отца!» — говорит в своем обращении Атамбаев.

Источник: super.kg, gezitter.org