Власть захотела превратить Асанова в предателя…

13 августа заместитель министра внутренних дел был освобожден от должности по специальной статье: «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия», было возбуждено уголовное дело.

«7-8 августа Асанов не подчинился требованиям и приказу министра внутренних дел, без согласия министра принял самостоятельное решение, на что у него не было полномочий. Кроме того, оставил без командования личный состав Министерства внутренних дел. Грубо был нарушен закон», - говорится в распространенном МВД сообщении. Он обвиняется в сокрытии от следственных органов вещественных доказательств и важных документов. Военная прокуратура взяла показания у Асанова и провела обыск в его доме. Таким образом, Асанов, которого воспринимали как «героя» после того, как он путем переговоров уговорил Атамбаева, стал жертвой зависти со стороны главы МВД Кашкара Джунушалиева, который пытается выставить его «предателем».

Источник: газета «Фабула пресс» №29 от 16.08.2019 / стр. 9, gezitter.org