2 сентября будет рабочим днем

Ведомство напоминает о том, что в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса КР, для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели выходной день - 2 сентября 2019 года был перенесен на рабочий день - 4 января 2019 год.

МТСР КР