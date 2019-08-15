 В ОБСЕ попросили пересмотреть решение о наложении ареста на имущество телеканала «Апрель»

«Необходимо заботиться о безопасности журналистов, освещающих политические события»
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Кыргызстана пересмотреть решение о наложении ареста на имущество телеканала «Апрель», передает РИА Новости.
Дезир подчеркнул, что знает об исключительных обстоятельствах, при которых было принято это решение об аресте, и все же призывает власти пересмотреть его.
По его словам, свободу и разнообразие СМИ надо сохранять даже в трудных ситуациях. Кроме того, представитель ОБСЕ напомнил, что необходимо заботиться о безопасности журналистов, освещающих политические события.
Несколько дней назад Первомайский районный суд наложил арест на здание «Медиа-Форума», принадлежащее бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, а также на имущество подконтрольного ему телеканала «Апрель».
Эфирное вещание телеканала наряду с несколькими другими было заблокировано в первый день спецоперации по задержанию бывшего главы государства 7 августа 2019 года.
Vesti. KG
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