Следователи проведут обыск в квартире представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой

Военная прокуратура проведет обыск в квартире представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой.
Об этом средствам массовой информации сообщила сама Жолдубаева.
Главная следственная служба МВД до этого проводила обыск в квартире 9 августа. По словам Кундуз Жолдубаевой, милиция все еще не вернула ей телефон.
Напомним, Кундуз Жолдубаева проходит допрос в качестве свидетеля по факту «захвата в заложники» во время спецоперации «Захват Атамбаева» в Кой-Таше 8 августа. Сотрудники следственной службы забрали телефон в рамках проведения следственных мероприятий.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
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