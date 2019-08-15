Следователи проведут обыск в квартире представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой

Военная прокуратура проведет обыск в квартире представителя СДПК Кундуз Жолдубаевой.

Об этом средствам массовой информации сообщила сама Жолдубаева.

Главная следственная служба МВД до этого проводила обыск в квартире 9 августа. По словам Кундуз Жолдубаевой, милиция все еще не вернула ей телефон.

Напомним, Кундуз Жолдубаева проходит допрос в качестве свидетеля по факту «захвата в заложники» во время спецоперации «Захват Атамбаева» в Кой-Таше 8 августа. Сотрудники следственной службы забрали телефон в рамках проведения следственных мероприятий.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org