Сын Атамбаева говорит, что им мстят по Кокандской методике

Кадыр Атамбаев, сын Алмазбека Атамбаева в интервью одной газете сообщил, что события в Кой-Таше можно назвать заговором со стороны власти.
«Я считаю, что это заранее организованная провокация. Желают свалить всю вину на моего отца, запланировали беспорядки. Это месть по Кокандской методике», - сказал Кадыр Атамбаев. По его словам, в день беспорядков он отдыхал на Иссык-Куле, с матерью Раисой Атамбаевой.
«Мою мать хотят выставить в качестве серого кардинала, работавшего с Манасом Арабаевым, сто раз менявшим свои показания во время следствия. Это полная ерунда», - сказал он. В ходе беспорядков в Кой-Таше у его брата Сейита были сломаны два пальца на ноге. По его словам, в данное время сыновьям Атамбаева запретили выезжать из страны.
Источник: газета «Багыт.kg» №30 от 14.08.2019 / стр. 6, gezitter. org
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