Изнасиловали и убили учительницу. Виновнику вынесен приговор

Вынесен приговор по делу об убийстве учительницы, произошедшем в Сузакском районе Джалал-Абалской области.
Постановление размещено на сайте Верховного суда.
Имена изменены.
Напомним, 28 января 2018 года в собственном доме было найдено тело А. Б., 1966 года рождения, с признаками насильственной смерти. В милицию позвонили родственники. Женщина проживала одна, работала учительницей в школе. Предварительный осмотр показал, что у женщины множественные телесные повреждения. Было видно, что хозяйка дома оказывала сопротивление.
По подозрению в убийстве был задержан Бакыт, 1965 года рождения. Ему были предъявлены обвинения по статьям "Изнасилование", "Нарушение неприкосновенности жилища" и "Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах".
В итоге в суде первой инстанции мужчина получил 15 лет лишения свободы.
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