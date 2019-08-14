Адвоката Азиза Батукаева обвиняют в соучастии в коррупции. Его отправили в СИЗО-1

Адвоката криминального авторитета Азиза Батукаева Али Касымова водворили в СИЗО-1 Бишкека до 26 августа решением Бишкекского горсуда.

Следственная служба МВД обвиняет Касымова в соучастии в коррупции.



Напомним, якобы смертельно больного Батукаева освободили в 2013 году. Тогда в стране разразился политический скандал, в результате которого последовали отставки. Генпрокуратура возобновила дело по освобождению вора в законе Азиза Батукаева и передала его в МВД в конце апреля 2019 года. По делу задержаны пять медиков, среди которых Ирина Цопова. Экс-глава Минздрава Динара Сагинбаева, начавшая сотрудничать со следствием, отпущена под домашний арест. Задержан, а потом отпущен экс-зампрокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев.

Шамиля Атаханова задержали 21 мая. После того, как ему стало плохо на допросе, его отвезли в больницу. По сообщению МВД, Атаханов на допросе сообщил, что Батукаева освободили по поручению Атамбаева. Также при допросе депутата Зарылбека Рысалиева ему стало плохо, его с подозрением на инфаркт увезли в больницу. Позже ему определили меру пресечения в виде домашнего ареста. 15 июля стало известно, что экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев объявлен в розыск, он выехал за пределы страны.

9 августа обвинения предъявили бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.



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