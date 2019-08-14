"Кой-ташский герой". Юристы и бывшие милиционеры - об отставке генерала Курсана Асанова

13 августа 2019 года в отставку отправили заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который занимал эту должность с апреля 2011 года.

Асанова освободили от должности по итогам служебного расследования, в котором говорится, что он уволен за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия после событий 7-8 августа в Кой-Таше.

8 августа Курсан Асанов провел переговоры с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и вывел его из дома на улицу, где их встретил глава МВД КР Кашкар Джунушалиев.

Известные в Кыргызстане юристы рассказали Kaktus.media, что увольнение Курсана Асанова - удивительно быстрое решение.

Чолпон Джакупова

Директор правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова пояснила, что в деле с генералом милиции служебное расследование было проведено на удивление быстро.

"Если он предатель, как заявили в МВД КР, это очень жесткая формулировка, то он должен привлекаться к уголовной ответственности, а не просто быть уволенным из органов внутренних дел. Но заявление МВД на второй день после произошедшего - это странно. На основании чего, в рамках расследования или чего? Асанов - единственная публичная фигура. На тот момент он вел переговоры, он вытаскивал военнослужащих-заложников, он засветился, он заработал очки. И поэтому так много может быть зависти", - отметила Джакупова.

Она подчеркнула, что столь жесткая формулировка МВД должна быть только при доказательной базе.

Кроме того, Джакупова отметила, что в законодательстве нет такой статьи - "Предательство интересов кыргызской милиции".

"Ему вменяют то, что он вел переговоры, но это смешно. Вчерашняя пресс-конференция добила репутацию правоохранительных органов.

Все, кто носит высокие звания и должности, должны перед выходом к общественности тщательно готовиться, подбирать тщательно формулировки. Импровизация недопустима.

Если у нас предатели - действующие генералы, то я боюсь за государственность. Это очень серьезное обвинение", - заключила Чолпон Джакупова.

Нурбек Токтакунов

Директор ОО "Партнерская группа "Прецедент" Нурбек Токтакунов заявил, что правящая группа, учитывая все события, воспринимает интересы милиции как служение действующей власти. Но милиция - это служение общественности, милиция должна оставаться на своих местах, даже если власть пала. В 2005 -2010-х годах все видели, что свергнутая власть и милиция сразу же исчезли. Милиция хуже госвласти. Они понимают свою работу - служению властям, а не охране общественного порядка.

Юрист считает, что, возможно, Асанова обвинили в том, что он не служил действующей власти, а исключительно общественному порядку, и поэтому его убрали.

"Сам генерал-майор милиции не давал еще внятных объяснений из-за своего увольнения. Но он, возможно, сохраняет конфиденциальность, а может опасается преследования за разглашение информации. В любом случае в его действиях нет никакого предательства интересов кыргызской милиции. Ему могут предъявить злоупотребление и превышение должностным положением. И то, если будет состав преступления. А формулировка МВД - предательство интересов кыргызской милиции - это литература и не более", - заключил Токтакунов.

Александр Зеличенко

Пенсионер МВД КР Александр Зеличенко на своей странице в сети Facebook написал: "...за предательство интересов МВД... И это после того, как генерал Курсан Асанов стал кой-ташским героем...

Такая, ничего не объясняющая и возбуждающая бурю домыслов формулировка компрометирует руководство МВД и правительство в целом.

Это как раз тот случай, когда решение требует абсолютной ясности".

URL: https://kaktus.media/396264