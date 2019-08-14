Мурату Суталинову удалили 60 процентов печени и часть двенадцатиперстной кишки с метастазами

Экс-главу ГКНБ прооперировали в России, но получать химиотерапию генерал прилетел в Бишкек

Бывший председатель ГКНБ Мурат Суталинов перенес операцию. Об этом Vesti.kg сообщила его супруга Гульнара Суталинова.

- Мурату пришлось сделать операцию, так как опухоль и метастазы значительно увеличились, пока решался вопрос об освобождении, - сказала она. - Химиотерапия уже не помогала. Мы выехали в Россию, не в Москву. Известный и замечательный доктор сделал операцию. Пришлось удалить опухоль в ложе ранее прооперированной почки и удалить практически 60 процентов печени. Удалили также часть забрюшинного пространства - часть двенадцатиперстной кишки с метастазами.

Суталинова добавила, что с сегодняшнего дня Мурат Абдыбекович начнет новый курс химиотерапии с более сильными препаратами.

- После операции мы вернулись в Бишкек, химиотерапию будем делать здесь, - продолжила супруга экс-главы ГКНБ. - Мурат тяжело перенес перелет. Ему помогало желание вернуться домой, к детям. Мы торопились домой. Прилетели с неснятыми швами, с дренажной трубкой.

Напомним, 7 мая Мурат Суталинов вышел на свободу по решению Бишкекского горсуда.

Экс-председатель ГКНБ был приговорен к 20 годам заключения по делу о событиях 7 апреля 2010 года.

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