«Пакет на видео предназначался адвокату Алмазбека Атамбаева»

Адвокат Кундуз Жолдубаевой подчеркнул, что в нем не было денег и драгоценностей

Сразу после увольнения замминистра внутренних дел Курсана Асанова с формулировкой «в связи с утерей доверия и предательством кыргызской милиции» появилась не одна версия того, какой же поступок мог стать причиной отставки.

Один из пользователей Сети предположил, что Асанов «присвоил деньги и драгоценности», которые бывший президент Алмазбек Атамбаев якобы намеревался вывезти из дома во время своего ареста.

Свою версию аноним оформил, смонтировав видеоролик. В нем зритель видит розовый пластиковый пакет у ног экс-президента во время переговоров, затем - в руках у телохранителя Атамбаева, а когда того посадили в машину, чтобы отвезти в СИЗО - в руках у Курсана Асанова.

Адвокат советницы Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаевой Замир Жоошев развенчал теорию с «бриллиантами». На своей странице в Facebook он сообщил, что в пакете не было никаких денег и драгоценностей.

«Пакет изначально предназначался адвокату Алмазбека Атамбаева - Сергею Слесареву, - рассказал юрист. - 8 августа перед выходом из дома экс-президент попросил Кундуз Жолдубаеву, чтобы она передала пакет с документами адвокату. В нем были документы, необходимые для осуществления защиты Алмазбека Атамбаева в рамках уголовных дел».

Жоошев обратил внимание на то, что в Бишкеке пакет вернулся к сторонникам бывшего главы государства.

«Уже в городе пакет побывал на территории ГКНБ, поскольку туда доставили Атамбаева, - продолжил адвокат - Рядом с ним были Кундуз Жолдубаева и госохрана.

Алмазбек Атамбаев остался в стенах ГКНБ, а Кундуз и госохранника доставили в здание МВД».

На видео можно заметить - когда перед МВД Кундуз Жолдубаева и телохранитель Канат Сагымбаев выходят из машины, пакет находится в левой руке последнего. А уже внутри здания МВД пакет несет Жолдубаева.

«Той ночью, 8 августа, я приехал в МВД для участия в допросе Кундуз, - написал Жоошев. - Тогда рядом с Кундуз лежал пакет с документами. После допроса она забрала этот пакет с собой. В последующем пакет передали адвокату Сергею Слесареву. Вчера я встречался с ним и получил этот пакет.

Не верьте фейковым материалам о том, что Алмазбек Атамбаев якобы передал Курсану Асанову деньги и драгоценности. Если бы это было так, то вряд ли пакет передавали бы в открытую»

Напомним, накануне заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова освободили от занимаемой должности в связи с «утерей доверия» и «предательством интересов кыргызской милиции».

Позже в МВД объяснили, что сочли предательством то, что Курсан Асанов отправился на переговоры с Атамбаевым самовольно, «начал пиариться», попросив сотрудников милиции снимать себя на видео, а также изымал оружие без перчаток.

VESTI.KG