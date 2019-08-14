Курсан Асанов о распространяющемся видео в связи с пакетами: «Подождите, правда сама всплывет»

Освобожденный от должности заместителя министра внутренних дел Курсан Асанов высказал протест против распространяющегося видео в связи с пакетами.
Об этом он сообщил порталу SUPER.KG сегодня, 13 августа.
«Правда вышла не через 40 дней, а через 40 минут. Я против всякой вещи. Подождите, правда сама всплывет».
В интернете распространилось видео с сопровождающейся записью, где сказано: Курсан Асанов из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева унес пакет с вложенными деньгами, золотом, бриллиантами. Но в видео не показано наличие в пакете денег, золота, бриллиантов.
Если посмотрим видео из других источников, распространившиеся после операции задержания, то можно увидеть, что этот вышеупомянутый пакет поступил вместе с близкими Алмазбека Атамбаева в МВД и ГКНБ.
Сегодня Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности приказом главы правительства. Он освобожден от должности с аргументом «предал интересы милиции». МВД распространило заявление «Курсан Асанов на операции по задержанию Атамбаева занимался пиаром вместо выполнения должностных обязанностей».
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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