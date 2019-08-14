Генеральный прокурор: «Арестовано 120 единиц имущества Алмазбека Атамбаева»

Арестовано 120 единиц имущества Алмазбека Атамбаева.
Об этом сегодня, 13 августа сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Откурбек Жамшитов.
- «С сегодняшнего дня взято под арест 120 единиц имущества Алмазбека Атамбаева. По каждому уголовному делу решение было принято в рамках закона. Было поставлено жесткое требование не допускать отступления от закона для цели отомстить или подвергать кого-то гонениям. Возбужденные 7-8 августа уголовные дела вокруг Атамбаева находятся под контролем президента Сооронбая Жээнбекова.
Для всестороннего проведения следствия допрашиваются Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Назгуль Мамытова, Дмитрий Ложников, Кундуз Жолдубаева, Мирбек Айтикеев, поскольку 7-8 августа они находились в том месте. Кроме того, для установления подробностей дела будут допрошены также другие люди»,- сказал Жамшитов.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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