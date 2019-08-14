Арестованные и допрошенные по событиям в Кой-Таше (список)

Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, 8 августа задержали бывшего президента.
На следующий день в отношении него рассмотрели меру пресечения, он оставлен под стражей до 26 августа. Агентство Govori.TV составило список, какие еще люди кроме Атамбаева арестованы по событиям в Кой-Таше.
1. Алмазбек Атамбаев, в СИЗО ГКНБ
2. Фарид Ниязов, арестован
3. Алга Кылычев, арестован
4. Кыяз Исмаилов, арестован
5. Амантур Жамгырчиев, арестован
6. Мирбек Айтикеев, арестован
7. Ирина Карамушкина, допрошена
8. Асель Кодуранова, допрошена
9. Равшан Жээнбеков, допрошен
10. Мээрбек Мискенбаев, допрошен
11. Кундуз Жолдубаева, допрошена
12. Сейитбек Атамбаев, допрошен
13. Нурбек Шаршенов, допрошен
14. Кундуз Ажыбекова, Эрмек Окенов, Темирлан Султанбеков, вызваны на допрос
Источник: Govori.tv, gezitter. org
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