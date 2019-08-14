Оставил вверенный участок и занялся личным пиаром. МВД о Курсане Асанове

В МВД пояснили, за что освобожден от должности замминистра Курсан Асанов.
Ранее сообщалось, что в ведомстве проведено служебное расследование, по итогам которого за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.
Уточняется, что переговоры в Кой-Таше со сторонниками бывшего президента вел министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. «Когда с Атамбаевым была достигнута договоренность о добровольной сдаче, Курсан Асанов, преследуя свои интересы, покинул доверенный участок по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, тем самым нарушил свои прямые функциональные обязанности», — говорится в сообщении.
Как отмечается, замминистра зашел в дом к бывшему главе государства для проведения переговоров. «Он начал заниматься своим пиаром и дал задание сотрудникам милиции снимать все происходящее на свой телефон, все следственные мероприятия. В том числе по изъятию оружия, которое производилось без перчаток. Тем самым был нарушен порядок собирания доказательств, который является наиболее важным элементом в процессе доказывания. Прежде чем изымать оружие, эксперт-криминалист должен был произвести его осмотр на предмет обнаружения вещественных доказательств. Все вышеперечисленное и послужило основанием для внесения предложения об освобождении Асанова от занимаемой должности», — подчеркивают в МВД.
В настоящее время проводится досудебное производство по событиям 7-8 августа. В интересах следствия некоторые подробности не разглашаются.
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