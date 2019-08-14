Дело Атамбаева. В МВД объяснили, для чего изъяли телефон у Кундуз Жолдубаевой

Сотрудники следственной службы МВД в рамках досудебного производства по статье «Захват заложников» УК КР произвели выемку сотового телефона заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Жолдубаева написала в соцсетях, что в ночь на 11 августа «в нарушение всех норм и процедур с применением грубой физической силы» следователь отобрал у нее сотовый телефон».
В МВД уточнили, что Кундуз Жолдубаева была допрошена в качестве свидетеля.
«Она показала, что все происходящие факты в доме Алмазбека Атамбаева снимала на мобильный телефон, имеющийся при себе. 10 августа на основании постановления Первомайского районного суда произведена выемка сотового телефона Кундуз Жолдубаевой для выявления и получения информации, имеющей значение по досудебному производству», — отметили в ведомстве.
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предпринялиспецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.
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