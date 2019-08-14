Почему правительство Кыргызстана не запускает павильон на ВДНХ в Москве?

В адрес «Регион.kg» от представителей кыргызской диаспоры пришло письмо по ситуации вокруг национального павильона в Москве.

В начале августа в Бишкеке прошло заседание Совета при Президенте Кыргызской Республики по работе с соотечественниками за рубежом, куда прибыла внушительная делегация из разных стран. Как и в прежние годы, власти призывали мигрантов делать инвестиции на Родине, а мигранты еще раз напомнили президенту Сооронбаю Жээнбекову о его обещании открыть в российской столице павильон на ВДНХ.

Напомним, что в 2010-12гг,. откликнувшись на призыв правительства КР мигранты взялись за восстановление национального павильона на территории Выставки Достижений Народного Хозяйства, вложив в него более 1 миллиона долларов США в виде частных инвестиций. В итоге они запустили современный культурно-выставочный центр в Москве, ставший одним из наиболее популярных мест среди соотечественников и предпринимателей.

Это был первый важный успешный проект, созданный мигрантами за пределами Родины для поддержания кыргызского экспорта в Россию, национальной культуры и развития российско-кыргызских отношений.

Однако, с приходом Темира Сариева в Министерство экономики, а затем и на пост главы правительства, его помощники прикрывшись именем государства осуществили по сути захват действующего павильона на ВДНХ, а юристы через суд добились сноса всех конструкций внутри здания, что привело к фактическому закрытию объекта. Когда он стал непривлекательным для перепродажи, чиновники не стали решать вопрос по павильону, и тут же попытались свалить вину за его крах на мигрантов-инвесторов, опять-таки пользуясь служебным положением.

В результате неоправданных действий чиновников, республика потеряла выставочный центр в Москве, инвестору был нанесен ущерб в особо крупном размере, соотечественники остались без культурного центра, кыргызские экспортеры и предприниматели лишились бесплатной выставочной площадки и упустили шанс закрепиться на российском рынке в период вхождения Кыргызстана в ЕАЭС.

Если бы тогда Темир Сариев прислушался к словам депутатов Жогорку Кенеша и к бизнес-сообществу, а также к мнению российской стороны, в лице Москомнаследия РФ и администрации ВДНХ, которые настаивали «не трогать действующий павильон», то перед нынешним правительством Кыргызстана проблема поиска сотни миллионов рублей для повторного запуска павильона не стояла бы.

Прошло 4,5 года, как павильон был разрушен. Здание по сей день стоит бесхозным. Будут ли мигранты инвестировать в свою Родину после такого беспредела со стороны чиновников? Придут ли инвесторы в Кыргызстан? Почему до сих правительство не хочет разобраться в деле по захвату павильона? А ведь это еще один факт, нанесший ущерб государству, времен правления президента Алмазбека Атамбаева, и этот факт требуюет тщательного расследования.

Кыргызская диаспора России.

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