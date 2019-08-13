Правозащитница: В Кой-Таше жители лечат раны самостоятельно, боясь попасть в СИЗО

В Кой-Таше местные жители, получившие ранения, не стали обращаться в медучреждения, они лечат раны собственными силами.

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитница Рита Карасартова.



По ее словам, к ней обратилась жительница села Кой-Таш. "С ее слов, она сегодня не может попасть к себе в село, потому что по селу ходят следователи, хватают всех подряд для выяснения обстоятельств", - написала Карасартова. Их якобы предупредили, что "как только придут раненые со стороны сельских, их сразу водворят в СИЗО". "И местные жители, получившие ранения, не стали обращаться в медучреждения, ранения лечат собственными силами", - отметила правозащитница.

Эту информацию ранее подтвердили и медики ЦОВП села Арашан. По их данным, за медицинской помощью из числа местных жителей обратился 21 человек с различными ранами, однако от госпитализации они отказались, потому что по селу прошел слух о возбуждении уголовных дел в отношении пострадавших.

Напомним, 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его сторонники попытались устроить митинг и беспорядки в центре Бишкека. Однако правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под контролем. 9 августа бывшему президенту предъявили обвинения по делу об освобождении Батукаева и оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца. С 7 по 9 августа за медицинской помощью обратились 136 человек. Из них один пострадавший - сотрудник "Альфы" Усен Ниязбеков скончался. Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов находится в коме, его вывезли в Москву. Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.



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