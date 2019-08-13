Кыргызстанец взял машину в рассрочку и скрылся, не заплатив всей суммы

Его водворили в СИЗО-1 на два месяца

Подозреваемого в совершении мошенничества задержали оперативники СКМ УВД Октябрьского района города Бишкек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД столицы.

26 июля 2019 года в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратился житель столицы К.Ж. Он просил принять меры в отношении гражданина Б.А., который взял в рассрочку автомашины марки «Мерседес-Бенц Спринтер 211» и «Мерседес-Бенц» общей стоимостью 18 тыс. 300 долларов США, предварительно погасил из общей суммы 2 тыс. 900 долларов США и обещал вернуть оставшуюся сумму в течении месяца.

Но позже выяснилось, что Б.А. отдал автомашины в залог, получил за них 7 тыс. долларов США и израсходовал на свои личные нужды, тем самым причинив гражданину К.Ж. значительный материальный ущерб на сумму 16 тыс. 400 долларов США.

Данный факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Октябрьского района и начали досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

В ходе проведения поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого Б.А. 1977 года рождения и согласно статье 98 УПК КР водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

«Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией о нем, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(709) 767-606, 0(557) 767-627 и 102», - обратились в милиции.

Пресс-служба ГУВД Бишкека

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