Кашкар Джунушалиев: Атамбаев до последнего не соглашался с нашими условиями

«Я дал ему 10 минут на добровольную сдачу»

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев два раза вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его сторонниками. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной событиям 7-8 августа 2019 года.

- Я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу, - заявил журналистам глава МВД. - Дал понять, что применение огнестрельного оружия - это плохое решение. Рядом с ним были Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов и еще один мужчина 25-30 лет. Жолдубаева говорила, что они выходить не будут, будут сопоставляться. И я дал им еще 3 минуты. В итоге Атамбаева задержали.

По словам министра, представители МВД знали, что оборона дома Атамбаева была хорошо подготовлена. И решение взять усадьбу бывшего президента штурмом приняли на основе статьи 2 закона об ОВД «Основные задачи органов внутренних дел» и статьи 14 «Применение спецсредств».

8 августа бывшего президента Алмазбека Атамбаева арестовали со второй попытки после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш.

Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция». Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.



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