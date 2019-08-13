Кашкар Джунушалиев: Атамбаев до последнего не соглашался с нашими условиями

«Я дал ему 10 минут на добровольную сдачу»
Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев два раза вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его сторонниками. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной событиям 7-8 августа 2019 года.
- Я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу, - заявил журналистам глава МВД. - Дал понять, что применение огнестрельного оружия - это плохое решение. Рядом с ним были Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов и еще один мужчина 25-30 лет. Жолдубаева говорила, что они выходить не будут, будут сопоставляться. И я дал им еще 3 минуты. В итоге Атамбаева задержали.
По словам министра, представители МВД знали, что оборона дома Атамбаева была хорошо подготовлена. И решение взять усадьбу бывшего президента штурмом приняли на основе статьи 2 закона об ОВД «Основные задачи органов внутренних дел» и статьи 14 «Применение спецсредств».
8 августа бывшего президента Алмазбека Атамбаева арестовали со второй попытки после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш.
Ему предъявили обвинение по статье «Коррупция». Первомайский районный суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы до 26 августа с содержанием в СИЗО ГКНБ.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!