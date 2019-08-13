Таможенная служба предлагает открыть ранее закрытые КПП между Кыргызстаном и Узбекистаном

Государственная таможенная служба КР предлагает возобновить работу ранее закрытых пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном.
Соответствующее предложение содержится в стратегии развития Таможенной службы на 2019-2020 годы.
В документе отмечается необходимость дополнительных сообщений между государствами из-за роста товарооборота и грузоперевозок. Для ускорения процесса прохождения товаров через границу также предлагается автоматизировать таможенные процессы.
Как сообщила «Азаттыку» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Гульмира Борубаева, на сегодняшний день работают 8 из 15 пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном.
«Остальные в одностороннем порядке со стороны Узбекистана были закрыты. Если правительства двух государств примут решение возобновить работу остальных пунктов пропуска, то они начнут работать», - сказала Борубаева.
Официальные органы не уточняют, стоит или нет данный вопрос в повестке дня правительств двух стран. Большая часть пунктов пропуска была закрыта после событий 2005 года в Кыргызстане. Позже, в 2016 году, после сближения отношений Бишкека и Ташкента закрытые пункты пропуска начали вновь открывать.
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