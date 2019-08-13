Экс-президенту КР Атамбаеву предъявлены обвинения в связи с событиями в Кой-Таше

Генеральная прокуратура выдвинула обвинения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева в связи с событиями в Кой-Таше. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

Он отметил, что было возбуждено несколько уголовных дел, обвинение предъявлено отдельным сторонникам бывшего президента, по решению суда они водворены в СИЗО-1 на два месяца.

«Сегодня обвинения предъявлены Атамбаеву - по фактам организации беспорядков, незаконному обороту оружия, препятствования следствию, захвату заложников, убийства и покушения на убийство», - сообщил генпрокурор.

По его словам, Атамбаеву предъявлены обвинения по ряду тяжких преступлений, предусмотренных различными статьями УК КР - «Организация массовых беспорядков», «Организация убийства», «Организация покушения на убийство», «Организация захвата заложников».

Как отметил генпрокурор, президент Сооронбай Жээнбеков взял под личный контроль расследование уголовных дел по событиям 7-8 августа в Кой-Таше. По его словам, глава государства потребовал расследовать уголовные дела строго в рамках закона и наказать виновных. Кроме того, как отметил генпрокурор, в рамках расследования уголовных дел наложен арест на имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Перечень имущества состоит из 120 пунктов.

Напомним, 7-8 августа в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области проходили «мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос». После задержания Атамбаеву предъявлено обвинение по статьям «Коррупция» и «Соучастие в преступлении», по решению суда до 26 августа будет содержаться в СИЗО ГКНБ.

Позже на допрос в МВД был вызван ряд сторонников бывшего президента, в том числе депутаты парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, экс-депутат Равшан Жээнбеков, советник бывшего главы государства Кундуз Жолдубаева, бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и другие. Под стражу до 8 октября заключены бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов, сторонники бывшего президента Алга Кылычов, Кыяз Смаилов и Амантур Жамгырчиев.